RFV A. Orlando: "Ora serve un tecnico alla Grosso. Vanoli? Lo vedo bene a Udine"

vedi letture

Alessandro Orlando, ex calciatore di Juventus e Fiorentina, ha parlato così a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" di come vede la Fiorentina della prossima stagione: "Io credo che la Fiorentina, nel brutto campionato fatto, è stata brava a salvarsi con qualche domenica di anticipo, così da poter organizzare anche la prossima stagione, in cui la Fiorentina non si può permettere di sbagliare scelte. Credo che Paratici sia la persona giusta, nel posto giusto, al momento giusto. Penso che un uomo come lui abbia le idee chiare e la prima scelta che dovrà fare è quella dell'allenatore".

Vedi Vanoli come possibile allenatore della prossima stagione?

"Io credo che alla Fiorentina si deve ripartire tutto da zero. Io non lo vedo alla Fiorentina, penso che sia meglio prendere un allenatore che possa dare alla Fiorentina un'ambizione diversa. Con questo non voglio dire che Vanoli non sia un buon allenatore, ma credo che sarebbe utile in una squadra come l'Udinese, in una piazza come quella. Lui sarebbe più motivato di Runjaic. Bisogna partire da un allenatore nuovo con idee di un certo tipo".

Una pista estera può essere una soluzione per la panchina della Fiorentina?

"A mio parere dico che ora serve un allenatore italiano, che conosce la piazza e il calcio italiano, come De Rossi o Grosso".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola