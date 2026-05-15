RFV M. Orlando: "Ci sta che Kean rimanga, non so quanto mercato avrà"

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L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, è intervenuto a Rado FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della prossima partita contro la Juventus e della situazione fisica e di mercato di Kean: "La vedo dura che la Viola possa insidiare la Fiorentina, non perché la Fiorentina è tranquilla con la salvezza acquisita, ma perché la Juventus non può sbagliare. Certo fargli lo sgambetto sarebbe un contentino per i tifosi. Sicuramente scendono in campo in maniera diversa rispetto a Roma, perché non ti puoi permettere un'altra figuraccia".

Piccoli può dare un po' di senso ala sua stagione con una bella prestazione contro la Juventus?

"Beh sì. Kean ormai era da sette giornate che ho capito che non avrebbe più giocato. Ci sta che Kean rimanga alla Fiorentina, perché con questo problema non so quanto mercato ha. Riguardo a Piccoli non è scarso come viene descritto. Piccoli ha bisogno di segnare e se magari è lui a segnare la rete della vittoria contro la Juventus, non ti dico che aggiusta una stagione, ma quasi".

Kean al momento può valere 40 milioni?

"All'estero sì. In Inghilterra non è un problema, anche se io credo che in Italia sia dominante per la sua fisicità, mentre in Inghilterra non credo che sia così. Lì non puoi vivere di prepotenza fisica. Poi c'è anche da vedere l'ingaggio. Io gli direi di rimanere in Italia. La prossima stagione penso che la società voglia abbassare il monte ingaggi per alcuni stipendi alti in rosa, come quello di De Gea".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola