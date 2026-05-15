RFV Calamai: "Chi gioca a Torino? Vorrei titolare Piccoli: sia protagonista"

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Questo il pensiero di Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola: "Finalmente sappiamo quando si gioca, ora cerchiamo di concentrarci su chi gioca. Devo dire che la partita contro la Juventus che non si porta in dote alcun obbiettivo di classifica per la Fiorentina è un palcoscenico importante, probabilmente l'ultimo. Anche perché poi contro l'Atalanta sarà una sorta di passerella. C'è quindi un giocatore che vorrei vedere titolare e mi riferisco a Piccoli, che è uno dei grandi punti interrogativi di questo campionato.

Un grande investimento estivo che non ha fruttato e un grande problema che Paratici che dovrà affrontare. Ecco Piccoli se riuscisse ad essere protagonista contro la Juventus darebbe un segnale ai tifosi e al direttore dell'area sportiva. Un segnale che dopo una stagione con più ombre che luci merita una riconferma, e se c'è un giocatore per cui io faro il tifo domenica sarà proprio Piccoli".