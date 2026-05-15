RFV Sentite Gautieri: "Alla Fiorentina mancano dei trascinatori veri"

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L'ex calciatore, Carmine Gautieri, è intervenuto a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola per parlare della gara contro la Juventus: "Chi fa questo lavoro deve saper fare tutto, deve saper accendere e spegnere la spina in ogni momento, non solo in campo ma anche nella gestione mentale. Per la Fiorentina è stato un anno particolare, ma è normale che in questa partita vogliano fare bene tutti. Penso che dopo l'ultima annata la squadra vorrà chiudere in bellezza".

Da calciatore, qual era la "sua" partita?

"Non avevo una sola sfida, le vivevo tutte alla stessa maniera. Forse quando dovevamo giocare il derby contro la Roma, c'era un clima particolare già quindici giorni prima. Ci sono partite e partite, poi la passione e la voglia le devi mettere sempre a prescindere dall'avversario. Penso che in Juventus-Fiorentina ci sia una rivalità diversa, sia per i calciatori che per la piazza".

Cosa pensa degli esterni viola?

"Credo che in un'annata come quest'ultima sia normale che tutti non abbiano reso come dovevano. Di conseguenza anche i giocatori di qualità ne risentono. Anche se poi nei momenti di difficoltà chi ha personalità deve prendere lo spoglitoio in mano. Questo significa che non c'è la maturità giusta. Quanto agli esterni, sono venticinque anni che non ne abbiamo in Italia".

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