RFV Barbolini: "Juventus-Fiorentina vale tanto a prescindere dalla classifica. Viola squadra di valore"

vedi letture

Massimo Barbolini, vice allenatore dell'Italia del Volley e tifoso juventino, ha parlato a "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola a pochi giorni dalla sfida tra Juventus e Fiorentina. Queste le sue parole: "Sono quelle gare che in qualsiasi momento, anche senza nulla in gioco, sono importanti. In più per la Juve c'è l'obbligo di vincere, per cui sarà una gara tirata anche se la Fiorentina ha raggiunto la salvezza, il che potrebbe farli giocare con più tranquillità".

Cosa ne pensa dell'annata dei viola? "Sicuramente la Fiorentina è una squadra di valore, è da apprezzare come è riuscita ad uscire fuori dalla lotta salvezza, anche perché per squadre non abituate a stare in quelle zone non è facile farlo. Guardando il bicchiere mezzo pieno c'è da apprezzare come la squadra abbia reagito ottenendo la salvezza che per un club di tale blasone può sembrare poco ma visto come si erano messe le cose è un risultato più che apprezzabile".

Sulla stagione della Juventus e su Spalletti: "Il mister ha avuto un impatto importante, ha costruito una squadra ordinata che ha avuto alti e bassi. Il bicchiere mezzo pieno o vuoto dipenderà da queste due partite. Arrivare in Champions viste le avversarie non sarebbe scontato e renderebbe la stagione positiva. Il fatto che i bianconeri si giochino tutto contro le sue maggiori rivali, Fiorentina e Torino, è particolare. Io sono ottimista anche se ci sono stati alti e bassi come detto".

Vlahovic ancora alla Juventus? "Per me si, con un contratto inferiore ma lo terrei. A giro non ci sono grandi aleternative. Il problema quest'anno è stato non avere alternative al serbo. Senza di lui io andrei sul sicuro e su uno come Lewandowski, alla Juve si deve vincere subito non programmare".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.