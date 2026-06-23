La Viola ritrova Galloppa: l'8 agosto amichevole contro il Modena al Braglia
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Nuova amichevole estiva per la Fiorentina in vista della prossima stagione sportiva. Come comunicato in questi istanti dal club viola attraverso i suoi social, la formazione di Fabio Grosso sarà impegnata allo stadio Braglia contro il Modena del neo tecnico Daniele Galloppa, fino a poche settimane fa allenatore della Fiorentina Primavera. Ecco la nota della società:
ACF Fiorentina comunica che, sabato 8 agosto, alle ore 18:00, presso lo stadio “Alberto Braglia” di Modena, verrà disputata un’ amichevole contro il Modena F.C. I dettagli relativi alla biglietteria verranno comunicati successivamente.
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