La Viola ritrova Galloppa: l'8 agosto amichevole contro il Modena al Braglia

La Viola ritrova Galloppa: l'8 agosto amichevole contro il Modena al BragliaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:15Primo Piano
di Redazione FV

Nuova amichevole estiva per la Fiorentina in vista della prossima stagione sportiva. Come comunicato in questi istanti dal club viola attraverso i suoi social, la formazione di Fabio Grosso sarà impegnata allo stadio Braglia contro il Modena del neo tecnico Daniele Galloppa, fino a poche settimane fa allenatore della Fiorentina Primavera. Ecco la nota della società:

ACF Fiorentina comunica che, sabato 8 agosto, alle ore 18:00, presso lo stadio “Alberto Braglia” di Modena, verrà disputata un’ amichevole contro il Modena F.C. I dettagli relativi alla biglietteria verranno comunicati successivamente.