FirenzeViola La rivoluzione Paratici passa dallo scouting. Giani, Zebi e non solo al lavoro

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Prosegue la missione della Fiorentina targata Fabio Paratici per invertire la rotta della scorsa stagione e cambiare il modus operandi degli ultimi anni. Tra le prime azioni del nuovo ds c'è stata quella di rivoluzionare il reparto scouting del club che non entusiasmava il dirigente al momento del suo arrivo. Men che meno Lorenzo Giani, scout con una lunga esperienza alle spalle che ha già sguinzagliato i suoi uomini da settimane per scandagliare il mercato internazionale e non solo in cerca di profili che facciano al caso della Fiorentina magari a prezzi non esorbitanti. Non solo, anche ai tanti scout sotto contratto della Fiorentina ormai da aprile sono state chieste relazioni su ogni ruolo e per ogni parte del globo. Ultimo "acquisto" anche Niccolò Orlandini che da luglio svolgerà il ruolo di segretario del Dipartimento Scout: il segnale di quanto il club tenga a questa componente.

Argentina ma anche tante Europa

Da questo spirito nascono anche i tanti viaggi che Roberto Goretti ha fatto negli ultimi mesi, soprattutto in Europa. Balcani, Est Europa ma anche Francia e Portogallo: il dirigente viola sta attivando i contatti con tantissimi calciatori e anche da questo nascono le numerose voci che accostano la Fiorentina ai talenti più disparati. L'ultimo in ordine di tempo Johan Bakayoko, esterno del Lipsia che però costa tanto. Ma ci sono anche i profili argentini - da Silvetti a Baroni - che possono essere piste di mercato percorribili quando davvero il mercato entrerà nel vivo.

Capitolo prestiti: palla a Zebi

Poi c'è la questione legata ai tantissimi prestiti che rientreranno a Firenze dopo i mesi in altri club. Questione affidata a Moreno Zebi che li ha seguiti e soprattutto ha relazionato a Paratici su chi potrebbe essere confermato e chi invece dovrà ripartire (spoiler: quasi tutti). Considerando che il budget non sarà estremamente ampio per il mercato, prendere le giuste decisioni sui prestiti diventa ancora di più importante. Il reparto scout della Fiorentina è una delle componenti fondamentali del club.