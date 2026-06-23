Calciomercato Mercato, la Fiorentina valuta Belghali del Verona per il dopo Dodo

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L’avventura di Dodo alla Fiorentina è ai titoli di coda. Il club è in cerca di una soluzione per il brasiliano che lascerà un posto scoperto sulla fascia, motivo per cui è partita la ricerca del suo sostituto. Secondo quanto riportato da Simone Bernabei, giornalista della squadra mercato di Radio FirenzeViola, a “Palla al centro” la Fiorentina sta monitorando Rafik Belghali dell’Hellas Verona. Il calciatore algerino con cittadinanza belga ha il contratto in scadenza nel 2029 ed è nella lista di Fabio Paratici per la fascia destra dei viola.