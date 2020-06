SIND.PRATO, Visto Barone ma lo stadio non si fa qui

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha detto la sua sulla questione stadio, raccontando anche qualche retroscena sul suo rapporto con la Fiorentina in questi mesi: "Barone è venuto a trovarmi un po' di tempo fa: una persona squisita e interessante. Abbiamo parlato di Prato e della Fiorentina, ma non dello stadio. Non si può fare lo stadio della Fiorentina a Prato: è una leggenda metropolitana e non so come si alimenti. Se venisse fatto a Campi lo stadio la ricaduta sarebbe anche su di noi, questo sì. Per forza di cose la viabilità sarebbe diversa. Da tanto si parla di una connessione su ferro tra Prato e la zona di Firenze di viale Guidoni. Andrebbe riconfigurato l’ingresso di Firenze Peretola ma non solo. Io credo che un imprenditore come Commisso sia consapevole che lo stadio sia un volano per lo sviluppo. Credo abbia un piano A e un piano B, non credo si fossilizzi su un’ipotesi o sull’altra".