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Silvio Pagliari: "Il mercato di Paratici non è sopravvalutato, vi spiego"
FirenzeViola.it
Il noto procuratore, Silvio Pagliari, ha parlato a FirenzeViola.it in occasione della terza edizione del "Premio Città di Tolentino". Queste le sue dichiarazioni sul mercato di Fabio Paratici: “Secondo me non è stato sopravvalutato. Casomai sono stati cambiati tantissimi calciatori, con tante lingue diverse, e fanno fatica ad assemblare il tutto. I giocatori sono forti, non è che si siano dimenticati come si gioca a calcio.
Il calcio non è Subbuteo, non puoi mettere i giocatori a tuo piacimento. Ci sono tanti nuovi arrivati, lingue e abitudini differenti. Chi arriva dall'estero nei primi mesi fa fatica e credo che la Fiorentina stia pagando proprio questo”.
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