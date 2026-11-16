Dagli inviati Fenucci su Piccoli: "Sta facendo bene. Qualche problema fisico"

L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato a FirenzeViola.it a margine della terza edizione del "Premio Città di Tolentino". Queste le sue dichiarazioni su Roberto Piccoli: "Sta facendo bene, sta facendo quello che il mister chiede al nostro attaccante di riferimento. Ha avuto qualche problema fisico che ha rallentato le sue performance con noi, poi è entrato Odgaard che ha fatto tre partite di alto livello. Ci sarà un po' di competizione là davanti, perché c'è anche Dovbyk".