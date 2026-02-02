Live Si chiude il mercato. Niente da fare per Nedeljkovic: Kouame al Verona salta sul gong, ma resta sub iudice. Fazzini resta alla Fiorentina. Rivivi il live di Fv

vedi letture

20.20 - La giornata si chiude dunque con la sola ufficialità di Daniele Rugani mentre salta sia l'acquisto di Kosta Nedeljkovic per il passo indietro del Lipsia che non ha mandato la documentazione del fine prestito. Bloccata anche l'uscita di Kouame al Verona vista la documentazione depositata in maniera non corretta dagli scaligeri: la Lega, che aveva ufficializzato l'operazione, possa pronunciarsi in via definitiva domani. Rivivi l'ultima giornata di calciomercato minuto per minuto.

20.01 - Altro colpo di scena: il contratto di Kouame, pur annunciato dalla Lega come depositato, non è completo e il giocatore non va al Verona

20 - Colpo di scena: il Verona ha depositato il contratto per il prestito di Kouame.

19.55 - Salta definivamente il passaggio di Christian Kouame al Cagliari. L'attaccante ivoriano è un esubero di casa Fiorentina, con i viola che lo stanno cercando di piazzare nelle ultime ore di mercato. Rimane in piedi l'opzione Maiorca, visto che in Spagna il mercato chiude a mezzanotte.

19.45 - La Fiorentina è a un passo da Kosta Nedeljkovic. Il calciatore serbo dell'Aston Villa in prestito al Lipsia è pronto ad accettare Firenze come nuova destinazione. Le due parti, villains e viola (col placet del Lipsia) sono vicine alla fumata bianca che dovrebbe arrivare a breve. Rimane la corsa contro il tempo legata alla chiusura delle operazioni in entrata, fissata alle 20 di oggi.

19.10 - Ancora niente fumata bianca per il passaggio di Christian Kouame al Cagliari. L'attaccante ivoriano è un esubero di casa Fiorentina, con i viola che lo stanno cercando di piazzare nelle ultime ore di mercato. La trattativa col Cagliari sembrava avviata sulla base del prestito secco ma, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i sardi stanno ancora riflettendo e hanno messo in stallo l'operazione

18.50 - La Fiorentina insiste su Kosta Nedeljkovic. Secondo quanto riportato da SkySport DE, il terzino serbo spinge per giocare in Serie A nella seconda parte della stagione e, in questo senso, è arrivato anche il via libera da parte del Lipsia. Ora la palla passa all’Aston Villa e alla Fiorentina, chiamate a definire gli ultimi dettagli.

18.35 - Jacopo Fazzini resta alla Fiorentina. No della dirigenza viola a ogni tipo di trasferimento. Negli ultimi due giorni forte era stato l'interessamento del Bologna e della Cremonese.

18.10 - Christian Kouamé vicinissimo al Cagliari: siamo ai dettagli. L'attaccante classe '97, ormai fuori dalle rotazioni in casa Fiorentina, era un esubero da piazzare nelle ultime ore per i viola, con il Ds Roberto Goretti che sembra esserci riuscito. L'ivoriano dovrebbe infatti andare in Sardegna con la formula del prestito secco, nessuna contropartita nella trattativa.

17.50 - Rugani si è appena presentato come nuovo giocatore della Fiorentina. Queste le sue prime parole in maglia viola: "La Fiorentina non merita questa classifica ma è la realtà dei fatti. Porterò la mia qualità e la mia esperienza. Mi sono sentito con Fagioli: mi aspettava". Qui l'intervista completa

17.10 - Daniele Rugani è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato dalla stessa società viola sui propri canali social, sancendo l’inizio della nuova avventura del difensore in maglia gigliata.

16.55 - Proseguono i contatti tra la Fiorentina e l'Aston Villa per Kosta Nedeljkovic. Il terzino destro classe 2005, attualmente al RB Lipsia, è però seguito anche da altri club, tra cui Wrexham e Valencia.

16.35 - Salta l'arrivo di Gabriele Zappa alla Fiorentina. La trattativa tra il Cagliari e la Fiorentina sembra ormai definitivamente tramontata. La Fiorentina terrà Niccolò Fortini e, contestualmente, molla la pista che portava all'esterno dei sardi.

16.25 - La Fiorentina e il Cagliari stanno pensando a uno scambio tra Kouame e Luvumbo. L'ivoriano classe '97 è fuori dalle rotazioni di Paolo Vanoli, situazione simile in Sardegna per l'angolano classe 2002. Le parti si parlano, operazione tutt'altro che facile, anche per il poco tempo che manca alla chiusura del mercato (ore 20).

16.20 - Come raccolto da Firenzeviola.it, Niccolò Fortini e la Fiorentina andranno avanti insieme, almeno per il momento. Il classe 2006, da settimane nel mirino della Roma, non dovrebbe muoversi in queste ultime ore della sessione di mercato invernale, salvo clamorose sorprese. Il terzino viola resterà in attesa dell'eventuale rinnovo del contratto, la cui scadenza è per adesso fissata al giugno 2027.

15.50 - Come raccolto da Firenzeviola.it, il mercato della Fiorentina non è ancora chiuso: si lavora soprattutto sugli esterni, con Zappa e Nedeljkovic che sono obiettivi concreti della dirigenza viola.

15.40 - Accostato nelle scorse settimane anche alla Fiorentina, Sebastiano Luperto va alla Cremonese: operazione in dirittura d'arrivo con i lombardi che verseranno 5 milioni di euro al Cagliari.

14.35 - L'ex viola Gaetano Castrovilli intanto si trasferisce al Cesena a titolo definitivo. Saluta Bari dopo pochi mesi dall'approdo nella squadra che lo aveva fatto crescere nel settore giovanile.

14.10 - L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli intanto ha passato la mattinata a Coverciano, dove ha potuto incontrare di nuovo anche Conte, avversario al Maradona solo qualche giorno fa. QUI la foto

13.50 - Secondo quanto risulta a FirenzeViola.it, non c’è solo la Fiorentina sulle tracce di Kosta Nedeljkovic. Il terzino destro classe 2005, di proprietà dell’Aston Villa e attualmente al RB Lipsia, è infatti seguito anche da Wrexham e Valencia, club che hanno chiesto informazioni sul giovane difensore serbo.

13:00 - Cremonese scatenata nelle ultime ore di mercato. L’ultimo nome sul taccuino della società grigiorossa è quello di Jacopo Fazzini. L'ex Empoli piace alla Cremonese e la società sta facendo un tentativo per portarlo a Cremona. La Fiorentina, però, non vorrebbe cedere il classe 2003 in questa sessione di mercato.

12:50 - La Fiorentina si interessa a Kosta Nedeljkovic, terzino destro classe 2005 in forza al RB Lipsia e in prestito dall’Aston Villa. Secondo quanto riferito da SkySport, la dirigenza viola sta monitorando il profilo del difensore serbo, che sta trovando poco spazio in Bundesliga con la maglia del Lipsia.

12:35 - Daniele Rugani, prelevato poco fa dalla Fiorentina presso un noto hotel di Firenze Sud, è appena arrivato presso la clinica Villa Donatello di Sesto Fiorentino dove svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con la squadra viola.

11.45 - In attesa di capire se Zappa saluterà in direzione Fiorentina, il Cagliari prova a chiudere per un ex obiettivo viola come Benjamin Dominguez. L’esterno mancino argentino quest’anno ha collezionato 14 presenze con la maglia dei rossoblù di Vincenzo Italiano fra le varie competizioni sfornando tre assist per i compagni ed è in uscita dai rossoblu.

11.20 - Intanto arriva l'esonero di Paolo Zanetti: non è più l'allenatore dell'Hellas Verona. Squadra per ora affidata a Sammarco.

11.05 - Il nome caldo per le ultime ore di mercato della Fiorentina è Gabriele Zappa, terzino destro del Cagliari che all'occorrenza può giocare anche nella difesa a tre da braccetto. La trattativa, che si era fatta serrata già nella serata di ieri, è ancora aperta con il club viola che ha messo sul piatto un'offerta verbale in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento della salvezza. QUI tutti i dettagli

10.20 - Un palmares super e la stima di Allegri: ecco Rugani, usato sicuro per la Fiorentina. CLICCA QUI per l'approfondimento

9.50 - Luca Calamai, nel consueto appuntamento con il "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, si è così espresso sul momento della Fiorentina: "Vorrei cogliere un aspetto positivo di un weekend che per la Fiorentina positivo non è stato. E cioè che ci stanno aspettando tutte, perché hanno perso tutte le squadre con cui la squadra viola lotta per la salvezza. Sono tutti segnali che ci dicono che c'è ancora la possibilità di mettere a posto un campionato maledetto. Ma è certo che non ci aspetteranno a lungo, per questo la partita di sabato contro il Torino ha un solo risultato: la vittoria".

9.20 - L'altra situazione da risolvere in uscita è legata a Christian Kouame. L'attaccante ivoriano ha un contratto oneroso: guadagna 1,7 milioni di euro, ed è legato alla società toscana fino al giugno del 2027. Pisa, Genoa, Sampdoria, Osasuna, Valencia e Girona si erano fatte avanti ma senza convinzione. Manca un'offerta concreta per il calciatore che quest'anno ha totalizzato appena 5 presenze, essendo rientrato dal secondo infortunio al crociato della sua carriera.

9.05 - La Fiorentina lavora anche alle uscite con alcuni profili in particolare che devono trovare una sistemazione. Uno di questi è Abdelhamid Sabiri. L'ex Sampdoria in un primo momento era stato sondato dal Genoa salvo non entusiasmare i liguri. Nelle ultime ore si sarebbe interessato l'Empoli, che potrebbe rilevare il classe 1996 per rinforzare il centrocampo. Sicuramente è considerato un elemento fuori dalle idee di Paolo Vanoli. Sabiri conta in totale 2 presenze in maglia viola, entrambe con Pioli in panchina.

8.56 - Non sono invece attesi colpi last-minute per il centrocampo. Dopo giornate di riflessioni e senza aver trovato un profilo che facesse al caso della Fiorentina, gli uomini mercato hanno scelto di puntare solo sulle forze interne per sostituire il partente Nicolussi Caviglia. A meno di occasioni clamorose dunque, il reparto mediano resterà quello attuale.

8.40 - Gosens non si muove. La serata di ieri ha raccontato il tentativo forte del Nottingham Forest per Robin Gosens, con la Fiorentina che ha aperto ad una trattativa. A stoppare tutto però è stato lo stesso calciatore che non vuole lasciare Firenze e vuole lottare per far restare la squadra viola in Serie A. CLICCA QUI per i dettagli

8.22 - Occhio alla situazione Nicolò Fortini, sul quale resta vivo l'interesse della Roma. Queste ultime ore di mercato potrebbero vedere un ultimo assalto dei giallorossi al classe 2006 gigliato.

8.10 - Fissate le visite per Rugani, la Fiorentina ora è concentrata sulle fasce dove i movimenti non mancano. Con Gosens che non dovrebbe partire in direzione Nottingham visto che il tedesco ha scelto di restare a Firenze, resta in piedi la trattativa con il Cagliari per Gabriele Zappa. Attesa oggi la risposta dei sardi all'offerta in prestito con obbligo condizionato alla salvezza.

8 - Mancano ormai solo le visite mediche e la firma sul nuovo contratto, poi Daniele Rugani potrà diventare un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti. Il giocatore è partito alla volta di Firenze ieri sera da Torino verso l'ora di cena, per poi arrivare nella notte nel capoluogo toscano e dormire in un hotel. Rugani è atteso oggi dalle visite mediche, poi potrà recarsi al Viola Park per firmare sul contratto che, in caso di riscatto, lo legherà ai viola fino al 2028. CLICCA QUI per la news completa

Si prospetta un'ultima giornata di calciomercato come sempre infuocata per la Fiorentina che con Paratici a distanza e Goretti in presenza lavora alle ultime trattative per sistemare la rosa a disposizione di Vanoli. Le notizie dell'ultim'ora raccontano l'approdo a Firenze di Daniele Rugani dalla Juventus come nuovo difensore per la Fiorentina, mentre non si dovrebbe muovere Robin Gosens, cercato con forza dal Nottingham Forest ma deciso a voler restare alla Fiorentina.

Poi Zappa, Kouame, Sabiri e tutti gli altri: segui la giornata con Firenzeviola.it che vi aggiornerà costantemente fino alle ore 20, momento in cui si decreterà lo stop alle trattative.