Calciomercato

Kouame-Cagliari, affare saltato. Adesso rimane l'opzione Maiorca

Kouame-Cagliari, affare saltato. Adesso rimane l'opzione MaiorcaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 19:53Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi

Salta definivamente il passaggio di Christian Kouame al Cagliari. L'attaccante ivoriano è un esubero di casa Fiorentina, con i viola che lo stanno cercando di piazzare nelle ultime ore di mercato. La trattativa col Cagliari sembrava avviata sulla base del prestito secco ma, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, tutto è saltato negli ultimi minuti, anche per i dubbi dei sardi sul giocatore. A pochi minuti dalla sessione invernale italiana, c'è quindi anche la possibilità che Kouame possa rimanere a Firenze. Rimane in piedi l'opzione Maiorca, visto che in Spagna il mercato chiude a mezzanotte.