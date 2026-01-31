Live Napoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez regalano 3 punti a Conte, non basta il gol di Solomon ai viola

19.56 - 0 punti anche da Napoli dunque per la Fiorentina che resta in fondo alla classifica nonostante un buon secondo tempo. Decidono la sfida le reti di Vergara e Gutierrez, a nulla è servito il gol di Solomon, primo in maglia viola.

90' +5' - E FINISCE QUI! LA FIORENTINA PERDE 2-1 A NAPOLI.

90' +4' - Kean non trova la porta dopo un controllo perfetto su un grande lancio di Fagioli.

90' +2' - Piccoli fallisce una grande occasione! Si smarca benissimo in area ma in spaccata colpisce male e non trova la porta.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

90' - Cambio nel Napoli: dentro Lukaku per Hojlund.

90' - Ranieri a corpo morto devia un tiro a botta sicuro di Giovane. I Napoli sembra averne di più in questo finale.

87' - McTominay! Tiro dalla distanza deviato da un compagno che viene respinto da De Gea in qualche modo.

84' - Cambio nel Napoli: dentro Giovane per Vergara.

83' - La Fiorentina non riesce a trovare sbocchi nonostante il nuovo assetto metta un po' in difficoltà il Napoli. Manca sempre meno al fischio finale.

79' - Cambio nella Fiorentina: fuori Gudmundsson, dentro Fazzini.

78' - Gioco fermo per un colpo al volto preso da Vergara che perde sangue. L'arbitro non aveva fermato il gioco, poi è stato costretto a farlo.

77' - Fiorentina ancora pericolosa con un tiro di Mandragora murato in area dopo una buona azione di Piccoli.

76' - Ancora Kean! Stavolta era tutto buono, movimento sulla destra e tiro potente deviato da Meret in corner.

74' - Palo di Kean! Che era in fuorigioco... Palla lunga sul quale si avventa l'attaccante che colpisce il palo esterno. Tutto fermo però perché era partito davanti a tutti.

70' - Triplo cambio nella Fiorentina: dentro Ranieri, Parisi e Kean, fuori Gosens, Brescianini e Solomon.

67' - Pongracic salva su Hojlund! Elmas serve l'attaccante azzurro a tu per tu con De Gea ma un ritorno prodigioso di Pongracic gli devia il tiro che finisce tra le braccia di De Gea. Brivido per la Fiorentina.

63' - Palla dentro per Piccoli che riesce solo a fare sponda. Ma ora la Fiorentina sta facendo paura al Napoli.

60' - Hojlund si libera di Pongracic in area e calcia male, blocca facilmente De Gea.

57' - Grande azione di Dodo che spezza la pressione e lancia l'azione imbucando per Piccoli, il cui tiro viene fermato da Meret. Sulla ribattuta il più lesto sul pallone però è Solomon che calcia a porta vuota e riesce a segnare nonostante il tentativo in extremis di Juan Jesus. C'è di nuovo partita al Maradona.

57' - GOOOOL!!! LA FIORENTINA ACCORCIA CON SOLOMON!

54' - Giallo per Buongiorno dopo una buona giocata di Piccoli che lo aveva saltato sulla sinistra.

52' - Mandragora spara in curva da lontano.

49' - Il terzino del Napoli riceve palla sulla destra, si sposta il pallone sul sinistro e trova un tiro a giro sul quale De Gea non arriva. Si fa durissima per la Fiorentina.

49' - GOL DEL NAPOLI. GUTIERREZ PESCA IL JOLLY E FA 2-0.

47' - Subito pericoloso Mandragora! Su punizione il centrocampista prende l'esterno della rete con Meret immobile.

45' - SI RIPARTE! Con un cambio per la Fiorentina: dentro Mandragora per Fabbian.

--- INTERVALLO ---

45' +5' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per il Napoli, per adesso decide Vergara.

45' +4' - Tiro dalla distanza di Olivera che non spaventa De Gea. Palla in curva.

45' +1' - Schema da punizione del Napoli che libera McTominay al tiro, ma l'ex United lo mastica e finisce fuori non di poco.

45' - Assegnati 5 minuti di recupero.

44' - Giallo per Fabbian, che entra in scivolata su McTominay al limite dell'area prendendo solo le gambe dell'avversario.

40' - Esterno della rete di Hojlund che scarica un sinistro potente dopo due palloni persi in impostazione da una Fiorentina pessima in questo primo tempo.

38' - Doppia occasione per il Napoli, che prima terrorizza la difesa con Elmas che ne salta 4 e viene murato da Brescianini. Poi il pallone finisce a McTominay che calcia con il sinistro ma trova i guantoni di De Gea.

35' - Già finita la folata della Fiorentina che ora sta rinchiusa dietro con Pongracic che sta soffrendo tantissimo Hojlund spalle alla porta.

32' - La Fiorentina vive un buon momento finalmente, con un paio di cross in area allontanati dal Napoli.

30' - Cambio nel Napoli: fuori Di Lorenzo, dentro Olivera.

29' - Esce accompagnato dagli applausi ma con la barella il capitano del Napoli. Conte dovrà operare un cambio.

28' - Nell'occasione si sono fatti male Meret ma soprattutto Di Lorenzo, che richiede l'intervento della barella.

25' - Doppia occasione clamorosa per la Fiorentina! Prima Piccoli colpisce il palo di testa quasi dal limite dell'area, poi Gudmundsson viene servito con una sponda da Fabbian, ma da due centimetri trova il miracolo di Meret. Che sfortuna in questa occasione per la Viola, alla prima occasione del match.

23' - Comuzzo salva sulla linea! La Fiorentina non è in campo e il Napoli sta scherzando con i viola che vanno lentissimi. Solo la reattività di Comuzzo evita il gol su un tiro in scivolata masticato da Hojlund che era rimasto davanti a De Gea per qualche secondo.

20' - Si gioca a una porta sola, la Fiorentina è in balia del Napoli: un tiro di Vergara viene murato da Pongracic.

17' - McTominay prova un'invenzione in rovesciata dalla destra. Il pallone termina fuori non di poco ma grande gesto atletico.

14' - Nulla di grave per il difensore che riprende regolarmente il suo posto.

13' - Problemi per Pongracic che dopo una chiusura su Vergara si ferma toccandosi il ginocchio.

11' - Lancio lungo del Napoli, Pongracic non riesce ad intervenire su Hojlund e Brescianini si perde Vergara, che a tu per tu con De Gea non sbaglia e fa 1-0. Subito sotto la Fiorentina che nei primi 10 minuti non ha praticamente mai toccato palla.

11' - GOL DEL NAPOLI. HA SEGNATO VERGARA.

9' - Ci prova da fuori area Gutierrez che calcia al volo un po' scoordinato ma va vicino alla porta difesa da De Gea.

8' - Doppia piccola occasione per il Napoli con la difesa viola che però è attenta. Monta l'entusiasmo però al Maradona.

7' - Primi minuti interlocutori al Maradona. La partita la fa il Napoli ma i ritmi restano piuttosto blandi.

4' - Ottima chiusura di Comuzzo su Vergara in area, liberato da un brutto disimpegno di Dodo.

3' - Prima occasione per il Napoli con un cross di Gutierrez dalla destra ben coperto da Dodo che allontana di testa.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dal Napoli.

È tutto pronto al Diego Armando Maradona per la sfida tra Fiorentina e Napoli per il 23esimo turno di Serie A. I viola sono attesi dai partenopei vogliosi di rivincita dopo l'esclusione dalla Champions League, i tre punti sono fondamentali per entrambe le squadre visto che la squadra di Vanoli è reduce dalla rovinosa caduta interna con il Cagliari e non vuole perdere il treno salvezza. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida, restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (3-4-2-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 4 Buongiorno, 5 Juan Jesus; 3 Gutierrez, 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola; 26 Vergara, 20 Elmas; 19 Hojlund.

A disposizione: 14 Contini, 25 Ferrante, 17 Olivera, 9 Lukaku, 23 Giovane, 31 Beukema, 52 De Chiara,.

Allenatore: Conte.

FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 21 Gosens; 44 Fagioli; 19 Solomon, 80 Fabbian, 4 Brescianini, 10 Gudmundsson; 91 Piccoli.

A disposizione: 53 Christensen, 1 Lezzerini, 29 Fortini, 6 Ranieri, 62 Balbo, 60 Kouadio, 8 Mandragora, 27 Ndour, 17 Harrison, 65 Parisi, 22 Fazzini, 20 Kean.

Allenatore: Vanoli.

Arbitro: La Penna di Roma.