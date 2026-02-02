FirenzeViola Un palmares super e la stima di Allegri: ecco Rugani, usato sicuro per la Fiorentina

La Fiorentina è pronta ad accogliere Daniele Rugani. Dopo la trattativa chiusa nella giornata di ieri con la Juventus per il prestito con obbligo condizionato alla salvezza per un'operazione totale da circa 2,5 milioni di euro, oggi è il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto che lo legherà ai viola fino al 2028 in caso di riscatto.

Chi è Rugani

Il difensore non ha certo bisogno di presentazioni visto che è al centro delle vicende del campionato ormai da quasi 10 anni, da quando si mise in mostra nell'Empoli di Sarri che gli valse la chiamata della Juventus, squadra di cui non ha mai nascosto la fede. Dal 2015 ad oggi oltre 100 presenze in bianconero e i prestiti a Rennes, Cagliari e l'anno scorso all'Ajax prima di rientrare alla base e restare la scorsa estate nonostante le numerose voci di mercato. Stavolta però è destinato a salutare Torino definitivamente: se la Fiorentina si salverà, Rugani potrà stabilire la nuova base nella "sua" Toscana, lui che è nato a Lucca.

Un palmares da fare invidia

Con la Juventus Rugani ha vinto diversi Scudetti, Coppe Italia e Supercoppe italiane, dimostrandosi un difensore affidabile quando chiamato in causa. La concorrenza altissima e alcuni cambi di allenatore ne hanno limitato la continuità ma non per questo non si è guadagnato la medaglia per i 5 campionati vinti, le 4 Coppa Italia e le due supercoppe con i bianconeri. Nel corso della sua carriera è stato nel giro delle Nazionali giovanili italiane, mentre con la Nazionale maggiore ha trovato meno spazio con 7 presenze all'attivo.

Un difensore che piace agli allenatori

Rugani non ruberà l'occhio, ma ha sempre riscontrato il parere positivo degli allenatori che hanno creduto in lui. Uno su tutti Massimiliano Allegri, che a più riprese sottolineò come l'importanza di Rugani nello scacchiere della sua Juventus fosse spesso sottovalutato, e solo la presenza di Chiellini, Bonucci e Barzagli gli avesse tolto dello spazio. Ma anche Luciano Spalletti nelle ultime settimane si era espresso in maniera positiva su di lui.

Come sta Rugani

Il grande punto interrogativo sull'approdo di Rugani alla Fiorentina è legato alle sue condizioni fisiche. Il difensore si è fatto male lo scorso 20 dicembre contro la Roma, riportando una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Un infortunio che lo ha messo ko ma dal quale il calciatore dovrebbe essersi ripreso tanto che già a partire dalla prossima partita dei viola contro il Torino potrebbe essere a disposizione. Vanoli lo aspetta: la difesa viola ha bisogno di solidità e Rugani è l'usato sicuro.