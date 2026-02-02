FirenzeViola Retroscena Kouame-Verona: la Lega domani chiarirà se il deposito del contratto è valido

vedi letture

Il mercato viola, last minute sia in entrata che in uscita, si chiude con il giallo Kouame. L'accordo tra le parti per il suo passaggio in prestito al Verona c'era come appreso da Firenzeviola ma il club gialloblù avrebbe sbagliato a fare il deposito del contratto, annunciato anche sul sito della Lega. E sarà proprio la Lega a pronunciarsi domani in maniera definitiva sulla questione, dopo aver esaminato tutta la documentazione prodotta all'ultimo tuffo ma è presumibile pensare che confermerà il no di questi minuti.