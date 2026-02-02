Calciomercato L'uscita di Kouame non è ancora sicura: il Cagliari riflette

Non c'è stata ancora la fumata bianca per il passaggio di Christian Kouame al Cagliari. L'attaccante ivoriano è un esubero di casa Fiorentina, con i viola che lo stanno cercando di piazzare nelle ultime ore di mercato. La trattativa col Cagliari sembrava avviata sulla base del prestito secco ma, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i sardi stanno ancora riflettendo e hanno messo in stallo l'operazione. A meno di un'ora dalla chiusura della sessione invernale, c'è quindi anche la possibilità che Kouame possa rimanere a Firenze.