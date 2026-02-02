Calciomercato
L'uscita di Kouame non è ancora sicura: il Cagliari riflette
FirenzeViola.it
Non c'è stata ancora la fumata bianca per il passaggio di Christian Kouame al Cagliari. L'attaccante ivoriano è un esubero di casa Fiorentina, con i viola che lo stanno cercando di piazzare nelle ultime ore di mercato. La trattativa col Cagliari sembrava avviata sulla base del prestito secco ma, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i sardi stanno ancora riflettendo e hanno messo in stallo l'operazione. A meno di un'ora dalla chiusura della sessione invernale, c'è quindi anche la possibilità che Kouame possa rimanere a Firenze.
Viola, basta: tirate fuori le palle… Non c'è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto di Mario Tenerani
Ultimo giorno di mercato, la diretta LIVE. Kouame: il Cagliari riflette. La Fiorentina insiste per Nedeljkovic. Fazzini resta alla Fiorentina
Viola, basta: tirate fuori le palle… Non c'è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto
Ultimo giorno di mercato, la diretta LIVE. Kouame: il Cagliari riflette. La Fiorentina insiste per Nedeljkovic. Fazzini resta alla Fiorentina
Al Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicino
Napoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez regalano 3 punti a Conte, non basta il gol di Solomon ai viola
È una Fiorentina inaffidabile che continua a far paura con 8 sconfitte in casa su 15 gare. Dopo Napoli avrà tre scontri diretti al Franchi, dove ne ha già persi 3. Vanoli può farcela solo se cambia la testa della squadra
