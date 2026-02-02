Le prime parole di Rugani da calciatore viola: "Ho parlato con Fagioli. Qui per sentirmi importante"

Oggi alle 17:48Primo Piano
di Redazione FV

Dopo l'ufficialità, ecco le prime parole di Daniele Rugani da calciatore della Fiorentina. Il centrale, ultimo rinforzo in ordine di tempo per Paolo Vanoli, è arrivato dalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della salvezza e ha parlato così ai microfoni del club viola: "Per me è un po' come tornare a casa, nella mia terra. Questa è aria di casa per me, sono molto difficile. Arrivo in una situazione sicuramente complicata, la squadra si trova in una condizione di classifica che probabilmente non merita ma questa è la realtà dei fatti. Dobbiamo uscirne tutti insieme, da parte mia porterò la mia qualità e le mie caratteristiche, la mia esperienza dentro e fuori dal campo per aiutare i ragazzi più giovani, qui ce ne sono e molto validi, sono a piena disposizione del mister e della squadra per raggiungere un obiettivo che è troppo importante. Mi sono sentito con qualche ragazzo, soprattutto Nicolò (Fagioli, ndr), era molto contento, gli ho detto che l'avrei raggiunto e lui mi aspettava.

Giocare con uno come David De Gea è molto importante, è fortissimo, un giocatore di esperienza internazionale che può dare tanto dal punto di vista tecnico e anche motivazionale e mentale. Averlo alle spalle è qualcosa in più. Adesso sono concentrato sulle ambizioni del gruppo, a livello personale mi auguro di dare una mano e sentirmi importante, ma la questione personale è in secondo piano, quello che conta è l'obiettivo di squadra e darò tutto per raggiungere questo obiettivo".