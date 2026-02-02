Le prime parole di Rugani da calciatore viola: "Ho parlato con Fagioli. Qui per sentirmi importante"

Dopo l'ufficialità, ecco le prime parole di Daniele Rugani da calciatore della Fiorentina. Il centrale, ultimo rinforzo in ordine di tempo per Paolo Vanoli, è arrivato dalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della salvezza e ha parlato così ai microfoni del club viola: "Per me è un po' come tornare a casa, nella mia terra. Questa è aria di casa per me, sono molto difficile. Arrivo in una situazione sicuramente complicata, la squadra si trova in una condizione di classifica che probabilmente non merita ma questa è la realtà dei fatti. Dobbiamo uscirne tutti insieme, da parte mia porterò la mia qualità e le mie caratteristiche, la mia esperienza dentro e fuori dal campo per aiutare i ragazzi più giovani, qui ce ne sono e molto validi, sono a piena disposizione del mister e della squadra per raggiungere un obiettivo che è troppo importante. Mi sono sentito con qualche ragazzo, soprattutto Nicolò (Fagioli, ndr), era molto contento, gli ho detto che l'avrei raggiunto e lui mi aspettava.

Giocare con uno come David De Gea è molto importante, è fortissimo, un giocatore di esperienza internazionale che può dare tanto dal punto di vista tecnico e anche motivazionale e mentale. Averlo alle spalle è qualcosa in più. Adesso sono concentrato sulle ambizioni del gruppo, a livello personale mi auguro di dare una mano e sentirmi importante, ma la questione personale è in secondo piano, quello che conta è l'obiettivo di squadra e darò tutto per raggiungere questo obiettivo".