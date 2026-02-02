FirenzeViola Mercato chiuso: nei viola mezza rivoluzione a saldo quasi zero. Il riepilogo

Ore 20, si è chiusa la sessione invernale del calciomercato 2026. E' stata una Fiorentina molto attiva, senza grandi colpi ma con la necessità di rinnovare la squadra dopo una disastrosa prima di metà di stagione che la vede in piena zona retrocessione. Nessun acquisto definitivo ma diversi potenziali titolari con numerosi prestiti che avranno l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, e che dunque potranno essere contabilizzati a giugno. Numerose le bocciature in uscita, in ogni reparto: difesa (Marì, Viti), centrocampo (Nicolussi Caviglia, Sohm, Richardson), attacco (Dzeko). Sfumati nelle ultime ore i terzini Zappa (Cagliari) e Nedeljkovic (Aston Villa, resta al Lipsia).

Ecco il riepilogo delle operazioni della Fiorentina in questo calciomercato invernale 2026

ARRIVI

Oliver Christensen (p) (fine prestito, Sturm Graz)

Dimo Krastev (d) (interruz. prestito, Siracusa)

M'Bala Nzola (a) (interruz. prestito, Pisa)

Manor Solomon (a) (prestito, Tottenham) dir. risc 10 mln

Marco Brescianini (c) (prestito, Atalanta) 1 mln + obbligo salv. 10 mln

Jack Harrison (c) (prestito, Leeds) 1 mln + dir. risc. 7 mln

Giovanni Fabbian (c) (prestito, Bologna) obbligo salv. 13 mln + bonus

Daniele Rugani (d) (prestito, Juventus) 0,5 mln + obbligo salv. 2 mln

TOTALE SPESE: 2,5 mln

PARTENZE

Gino Infantino (c) (prestito, Argentinos Jrs)

Tommaso Martinelli (p) (prestito, Sampdoria)

Dimo Krastev (d) (definitivo, Spartak Varna)

M'Bala Nzola (a) (prestito, Sassuolo)

Pablo Marì (d) (definitivo, Al Hilal) 2 mln

Mattia Viti (d) (interruz. prestito, Nizza)

Edin Dzeko (a) (definitivo, Schalke 04)

Simon Sohm (c) (prestito, Bologna) dir. risc. 13,5 mln

Amir Richardson (c) (prestito, Copenaghen) dir. risc. 9 mln

Hans Nicolussi Caviglia (c) (interruz. prestito, Venezia)

TOTALE ENTRATE: 2 mln

SALDO: -0,5 mln