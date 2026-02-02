Mercato chiuso: nei viola mezza rivoluzione a saldo quasi zero. Il riepilogo
Ore 20, si è chiusa la sessione invernale del calciomercato 2026. E' stata una Fiorentina molto attiva, senza grandi colpi ma con la necessità di rinnovare la squadra dopo una disastrosa prima di metà di stagione che la vede in piena zona retrocessione. Nessun acquisto definitivo ma diversi potenziali titolari con numerosi prestiti che avranno l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, e che dunque potranno essere contabilizzati a giugno. Numerose le bocciature in uscita, in ogni reparto: difesa (Marì, Viti), centrocampo (Nicolussi Caviglia, Sohm, Richardson), attacco (Dzeko). Sfumati nelle ultime ore i terzini Zappa (Cagliari) e Nedeljkovic (Aston Villa, resta al Lipsia).
Ecco il riepilogo delle operazioni della Fiorentina in questo calciomercato invernale 2026
ARRIVI
Oliver Christensen (p) (fine prestito, Sturm Graz)
Dimo Krastev (d) (interruz. prestito, Siracusa)
M'Bala Nzola (a) (interruz. prestito, Pisa)
Manor Solomon (a) (prestito, Tottenham) dir. risc 10 mln
Marco Brescianini (c) (prestito, Atalanta) 1 mln + obbligo salv. 10 mln
Jack Harrison (c) (prestito, Leeds) 1 mln + dir. risc. 7 mln
Giovanni Fabbian (c) (prestito, Bologna) obbligo salv. 13 mln + bonus
Daniele Rugani (d) (prestito, Juventus) 0,5 mln + obbligo salv. 2 mln
TOTALE SPESE: 2,5 mln
PARTENZE
Gino Infantino (c) (prestito, Argentinos Jrs)
Tommaso Martinelli (p) (prestito, Sampdoria)
Dimo Krastev (d) (definitivo, Spartak Varna)
M'Bala Nzola (a) (prestito, Sassuolo)
Pablo Marì (d) (definitivo, Al Hilal) 2 mln
Mattia Viti (d) (interruz. prestito, Nizza)
Edin Dzeko (a) (definitivo, Schalke 04)
Simon Sohm (c) (prestito, Bologna) dir. risc. 13,5 mln
Amir Richardson (c) (prestito, Copenaghen) dir. risc. 9 mln
Hans Nicolussi Caviglia (c) (interruz. prestito, Venezia)
TOTALE ENTRATE: 2 mln
SALDO: -0,5 mln
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati