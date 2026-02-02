Nedeljkovic-Fiorentina, intesa di massima: manca il sì dell'Aston Villa

Redazione FV

La Fiorentina insiste su Kosta Nedeljkovic. Aggiornamenti sull'operazione arrivano da SkySport DE, secondo cui il terzino serbo spinge per giocare in Serie A nella seconda parte della stagione e, in questo senso, è arrivato anche il via libera da parte del Lipsia, disposto ad autorizzare la risoluzione anticipata del prestito. Tuttavia, si legge, l’operazione non può ancora considerarsi conclusa: la palla passa ora all’Aston Villa e alla Fiorentina, chiamate a definire gli ultimi dettagli.

L’accordo resta dunque in sospeso, con la trattativa che rimane aperta. Il 20enne in carriera vanta 23 presenze e un gol con il Graficar, 20 gettoni con la Stella Rossa, 17 partite con il Lipsia, 10 gare con l'Aston Villa. 