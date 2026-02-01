FirenzeViola Gosens vuole restare alla Fiorentina: non ha accettato la proposta del Nottingham Forest

Robin Gosens al Nottingham Forest? Il club inglese ha preso informazioni sul laterale sinistro della Fiorentina ed è dunque pronto a trattare per portarlo in Premier, visto che il club viola non lo ritiene incedibile. In estate si era affacciata l’Atalanta e Gosens lasciò la scelta alla Fiorentina che l’aveva appena riscattato (era scattato l’obbligo in base alle presenze) e che dunque lo ha trattenuto a Firenze.

La seconda stagione non sta andando come la Fiorentina e lo stesso Gosens si aspettavano e e qualcosa è cambiato ma la volontà del giocatore è rimanere per salvare la Fiorentina. Il calciatore ha fatto sapere di amare Firenze e di non voler lasciare la squadra in cattive acque, il desiderio è quello di mantenere la Serie A.