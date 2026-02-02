Dagli inviati Vanoli a Coverciano per la panchina d'oro: contatto con Conte e Tramontano

All'evento di questa mattina a Coverciano - l'assegnazione della Panchina d'oro per i migliori tecnici della scorsa stagione - era presente anche l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli, il quale al termine della cerimonia si è intrattenuto a colloquio con alcuni dei presenti. Nelle immagini di Firenzeviola.it è possibile vedere il mister viola assieme al tecnico del Napoli Antonio Conte (nel cui staff ha a lungo lavorato in passato) e con l'attuale capo scout in Italia del West Ham Antonio Tramontano, ex chief scout della Fiorentina. Ecco le immagini di FV: