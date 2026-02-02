Dagli inviati
Vanoli a Coverciano per la panchina d'oro: contatto con Conte e Tramontano
All'evento di questa mattina a Coverciano - l'assegnazione della Panchina d'oro per i migliori tecnici della scorsa stagione - era presente anche l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli, il quale al termine della cerimonia si è intrattenuto a colloquio con alcuni dei presenti. Nelle immagini di Firenzeviola.it è possibile vedere il mister viola assieme al tecnico del Napoli Antonio Conte (nel cui staff ha a lungo lavorato in passato) e con l'attuale capo scout in Italia del West Ham Antonio Tramontano, ex chief scout della Fiorentina. Ecco le immagini di FV:
Pubblicità
Primo Piano
Viola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto di Mario Tenerani
Le più lette
2 Viola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto
Copertina
LiveUltimo giorno di mercato, la diretta LIVE. Ecco Rugani, spunta l'idea Nedeljkovic. Dubbio Fazzini
Tommaso LoretoAl Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicino
Giacomo A. GalassiLiveNapoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez regalano 3 punti a Conte, non basta il gol di Solomon ai viola
Alberto PolverosiÈ una Fiorentina inaffidabile che continua a far paura con 8 sconfitte in casa su 15 gare. Dopo Napoli avrà tre scontri diretti al Franchi, dove ne ha già persi 3. Vanoli può farcela solo se cambia la testa della squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com