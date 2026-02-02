Calciomercato Rugani è a Firenze da ieri sera: oggi le visite mediche con la Fiorentina

vedi letture

Mancano ormai solo le visite mediche e la firma sul nuovo contratto, poi Daniele Rugani potrà diventare un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti. Dopo l'accordo trovato tra il club viola e la Juventus nella giornata di ieri per il prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza a 2 milioni di euro, anche il giocatore si è convinto ed è partito alla volta di Firenze ieri sera da Torino verso l'ora di cena, per poi arrivare nella notte nel capoluogo toscano e dormire in un hotel.

Rugani è atteso stamani dalle visite mediche, poi potrà recarsi al Viola Park per firmare sul contratto che, in caso di riscatto, lo legherà ai viola fino al 2028.