Calciomercato Kouame va all'Hellas Verona: colpo di scena sul gong del mercato

Ha dell'incredibile quanto è successo nelle ultime ore sul fronte Christian Kouame. Il giocatore era da tempo nel mirino di diversi club, in Italia e all'estero, ma nessuno si era fatto sotto seriamente. Oggi era arrivata l'accelerata col Cagliari, che poi però ha messo in stallo l'operazione.

Quando l'ivoriano sembrava destinato a rimanere alla Fiorentina, ecco che è arrivato il colpo di scena da thriller: all'ultimo minuto utile per concretizzare un'operazione in questa sessione invernale (che si è chiusa alle ore 20) l'Hellas Verona è riuscito a depositare il contratto, come si legge dal sito della Lega Serie A. Carte in ordine e quindi c'è l'ufficialità: Christian Kouamé va a Verona con la formula del prestito secco.