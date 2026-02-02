Calciomercato Zappa-Fiorentina: il punto. Trattativa in piedi ma ancora non è chiusa

vedi letture

Il nome caldo per le ultime ore di mercato della Fiorentina è Gabriele Zappa, terzino destro del Cagliari che all'occorrenza può giocare anche nella difesa a tre da braccetto. La trattativa, che si era fatta serrata già nella serata di ieri, è ancora aperta con il club viola che ha messo sul piatto un'offerta verbale in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento della salvezza.

Il giocatore ha aperto al trasferimento ma ma ancora l'accordo definitivo anche perché la Fiorentina ha fatto qualche passo indietro una volta registrato il no di Gosens al Nottingham Forest. Zappa-Fiorentina si sarebbe chiusa velocemente in caso di addio del tedesco (con Fortini che sarebbe tornato ad essere un'alternativa a sinistra), oggi l'affare è ancora indietro ma con diverse ore davanti è una situazione da tenere sott'occhio.