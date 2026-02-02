FirenzeViola Retroscena su Nedejkovic, passo indietro Lipsia: non ha inviato i documenti alla Fiorentina

vedi letture

Sembrava tutto fatto per l'arrivo del terzino destro serbo Nedejkovic, in prestito al Lipsia dall'Aston Villa. Ma proprio mentre si attendeva la fumata bianca, il Lipsia ci ha ripensato e non ha inviato i documenti necessari per l'interruzione del prestito quando la Fiorentina aveva trovato l'accordo con il club tedesco e l'Aston Villa proprietaria del cartellino, oltre che con il giocatore serbo. Operazione sfumata dunque all'ultimo minuto.