Calciomercato Fiorentina in chiusura per Nedeljkovic: adesso è corsa contro il tempo

La Fiorentina è a un passo da Kosta Nedeljkovic. Il calciatore serbo, di proprietà dell'Aston Villa ma in prestito al Lipsia, è pronto ad accettare Firenze come nuova destinazione e le due parti, villains e viola (col placet del Lipsia) sono vicine alla fumata bianca che dovrebbe arrivare a breve. Rimane l'incognita temporale legata alla chiusura delle operazioni in entrata, fissata alle 20 di oggi. La possibilità di arrivare all'esterno basso classe 2005 è sempre più alta, ma si tratta comunque di una corsa contro il tempo.