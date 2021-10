RIGANÒ, DV: rigore scelta onesta. Ma io lo avrei tirato

Intervistato da Il Corriere Fiorentino, l'ex bomber viola Christian Riganò ha voluto dire la sua su uno degli episodi dell'ultima domenica di campionato in casa Fiorentina, ovvero la scelta da parte di Dusan Vlahovic di non battere il rigore sotto la Fiesole: "Certo che io lo avrei battuto. Ammetto però che è molto facile parlare da fuori, poi nelle situazione bisogna trovarsi, stare in campo è un’altra cosa. Che Dusan sia solo un ventenne c’entra meno, penso a Baggio che di anni ne aveva tre in più e che proprio a Firenze non se la sentì di calciare dagli undici metri, e stiamo parlando di Baggio. Sono sensazioni che si provano sul momento, non si possono programmare. Definirei la sua scelta onesta. Non starei a enfatizzarla troppo, ma neanche mi sento di criticarla, perché il bene della squadra viene prima di tutto e l’unica cosa che contava era che la Fiorentina facesse gol. Come poi, per fortuna, è accaduto".