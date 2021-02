RIBERY, Speranze per la Samp. Ma già con l'Inter...

Spazio ai temi di campo sulle pagine odierne de La Nazione con particolare attenzione all'infortunato di lusso di venerdì scorso, ovvero Franck Ribery: come spiega il quotidiano, si capirà solo domani nella seduta delle 11 quanto dei fastidi muscolari che hanno afflitto FR7 sia ormai alle spalle. La sensazione è che gli acciacchi che hanno reso indisponibile il francese nella gara contro l’Inter si siano quasi del tutto attenuati e che l’attaccante dopo due giorni di riposo potrà tornare a lavorare con i compagni da martedì, per essere poi convocabile in vista della partita di domenica. C’è infatti un retroscena legato al numero 7: nella rifinitura di venerdì Ribery dopo il test personalizzato aveva dato la sua disponibilità per essere della partita. Pur non essendo al 100%, Franck si è detto disposto a stringere i denti e a scendere in campo per dare una mano alla squadra. Il tecnico tuttavia, su suggerimento dello staff medico, ha preferito non rischiare il giocatore, consigliandogli di recuperare al meglio per essere in buone condizioni per il prossimo trittico di partite contro Samp, Spezia e Udinese. Intanto l’ex Bayern anche ieri da casa ha continuato a lavorare per conto proprio, facendo palestra e preparandosi all’ennesimo provino di domani.