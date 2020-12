REPUBBLICA, Le pagelle al 2020 della Fiorentina

Benedetto Ferrara nell''edizione odierna de La Repubblica fa le pagelle al 2020 della Fiorentina. Un anno che merita uno 0 in pagella, scrive il quotidiano. Per la Fiorentina invece 5: "Una squadra mai nata per davvero e costruita un po' a caso, tanto da mettere in difficoltà i due tecnici passati dalla panchina. Il primo, Iachini, prende un 6 per l'impegno, il finale della scorsa stagione e la compattezza generata, almeno finché questa ha retto. Sul resto poco da dire, la sua conferma forse è stata l'errore più grande della scorsa estate". A Prandelli 6,5, così come per Milenkovic e Dragowski. 6 per Pezzella, Caceres, Biraghi, Venuti, Igor e Barreca, mentre prende 5 Lirola. A centrocampo 6,5 per Castrovilli, stesso voto per Amrabat ("di stima", precisa il quotidiano), 5,5 per Pulgar e 6 a Borja Valero. In attacco 5 a Chiesa, a Cutrone e a Callejon. 6,5 a Vlahovic, 5,5 a Kouame. E infine 7 a Ribery, "altra storia".