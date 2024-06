PETKOVIC, Viola pronta a pagare la clausola

FirenzeViola.it

Dalla Croazia giunge la notizia del forte interessamento della Fiorentina per Bruno Petkovic. Secondo quanto ha riportato il portale croato SportKlub.hr, il club viola sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di due milioni di Euro alla Dinamo Zagabria. Clausola che è valida fino al 15 giugno, ovvero fino a quando, sabato, la Croazia inizierà il suo Europeo contro la Spagna. Dopo questa data il prezzo si alzerà, soprattutto se il centravanti ex Bologna farà un grande torneo. L'attaccante croato in Italia ha già giocato dal 2012 al 2018 con varie maglie, tra cui quelle di Bologna, Catania e Verona.