Linea dura di Milan e Inter: bloccano gli abbonamenti ai tifosi "non graditi"

Inter e Milan blindano le curve: niente abbonamenti ai “tifosi non graditi”. Dopo l’inchiesta “Doppia curva” dei mesi scorsi, le due società milanesi hanno scelto la linea dura e, coadiuvate dalla procura e dalla questura di Milano, hanno respinto centinaia di richieste di rinnovo per gli abbonamenti allo stadio in quanto tifosi “non graditi” sulla base di codici etici siglati dai club.

Si tratta di tifosi colpiti in passato da Daspo, ma anche segnalati o sanzionati in modo amministrativo per alcuni comportamenti non corretti o per la partecipazione a episodi violenti (tra questi ultimo anche quelli segnalati da Andrea Beretta, l’ex capo ultrà interista che ha collaborato con la giustizia).

L’obiettivo dei due club e della procura adesso è evitare che il sistema criminale possa ripetersi. Dopo la cancellazione dei marchi “Curva Nord” e “Curva Sud”, è arrivato lo stop di ingresso allo stadio per vedere Inter e Milan. Non è tutto: gli abbonamenti in curva non saranno cedibili. A questo si aggiunge il nuovo piano sicurezza di San Siro: l’installazione di telecamere di riconoscimento facciale ai tornelli. Il tutto dovrebbe entrare in funzione all’inizio dell’anno. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.