PELLICANÒ, Drago scelta infelice. E Terracciano...

L'ex portiere viola Pino Pellicanò, intervistato da TMW, si è così espresso a proposito dell'errore di Dragowski di ieri sera contro la Juventus e sulla partita giocata dal polacco: "Non è stata una scelta felice perché con Terracciano sta andando bene e con lui la difesa si intende a meraviglia. Se metti in campo un portiere che non gioca da tanto e non ha le misure può essere un problema. Sul cross ha sbagliato perché non era più abituato e pensava di arrivarci tranquillamente. Era posizionato male anche sul secondo gol, era fuori dai pali e la palla è entrata in rete a due all'ora... Per una partita così importante non avrei scombussolato la situazione".

Vari allenatori però prendono in considerazione la logica dell'alternanza dei portieri...

"Lo posso capire se aveva giocato alcune partite precedenti. Perin ad esempio è un signor portiere e potrebbe giocare anche titolare, ogni tanto qualche partita la fa... Detto questo, se la Fiorentina fa gol all'inizio, cambia la partita. Ha creato poco la squadra, ma in quelle situazioni devi tirare da fuori area e la Fiorentina non lo ha fatto, i giocatori bianconeri erano messi bene dietro".

Dunque, Dragowski da allenatore lei non lo avrebbe schierato?

"Non lo avrei fatto giocare in una gara così importante, visto che era fermo da tempo"

Che finale di stagione si aspetta? Domenica c'è la Salernitana...

"Non è così facile. Sabatini ha fatto una buona campagna acquisti e i campani ora giocano per vincere. magari i viola potranno avere spazi in contropiede. In ogni caso, vado Salerno per vincere".