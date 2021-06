NAZIONE, Le percentuali di permanenza in viola

La Nazione parla di chi sarà riconfermato e chi no in casa Fiorentina, una delle questioni più spinose da risolvere. Un gioco di percentuali che oscillano tra chi ha già in tasca la certezza di una conferma (100%) e chi si avvicina a un addio sempre più probabile (dal 50% in giù). Solo Dragowski, Martinez Quarta, Amrabat, Castrovilli e Bonaventura hanno il 100% di possibilità di continuare giocare alla Fiorentina. Vlahovic ha il 90% di restare, Pulgar l'85% e Biraghi l'80%. Viaggia spedito verso la riconferma Igor (90%), mentre da Venuti (60%) in giù sono tutti sotto il 50%. A cominciare da Ribery e Callejon per arrivare fino a Kouame (30%), Pezzella (20%) e Milenkovic (10%). Con Caceres che al 5%, tra due settimane si svincolerà.