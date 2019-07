NARDELLA, Sullo stadio presto la soluzione. Uva...

“Mi sento di escludere che lo stadio si faccia in un altro comune. Assolutamente”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella rispondendo ad una domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto di alcune indiscrezioni di stampa che ipotizzano che il nuovo stadio a cui da tempo sta pensando la Fiorentina, possa sorgere fuori dal comune di Firenze. Nel frattempo proprio il sindaco Dario Nardella sabato scorso ha nominato Michele Uva come suo consigliere ‘speciale’ per il comune di Firenze, con il vicepresidente Uefa che si occuperà di aiutare Palazzo Vecchio sui temi stadio e nuova impiantistica sportiva. Michele Uva” ha sicuramente un curriculum di tutto rispetto, è una figura di punta del calcio internazionale, ha un ruolo molto importante come vicepresidente Uefa e ci aiuterà nel dipanare la matassa dello stadio su cui non abbiamo ancora raggiunto una decisione definitiva-ha aggiunto Dario Nardella-. Io credo che comunque in tempi relativamente rapidi, insieme alla nuova proprietà della Fiorentina, troveremo la soluzione migliore per quanto riguarda lo stadio della Fiorentina. Ho scelto Michele Uva per il rapporto di fiducia che ho con lui, abbiamo collaborato nel 2013 per la stesura della legge sugli stadi, lui ci ha aiutato. Io credo che sia uno dei massimi esperti in Europa sugli stadi: ci aiuterà ad analizzare tutti gli aspetti tecnici e finanziari che riguardano la realizzazione dello stadio”. Lo rifersice l'agenzia Italpress.