MONELLI A RFV, Jovic? La situazione ricorda Baba

L'ex attaccante della Fiorentina Paolo Monelli è stato ospite di 'Palla al Centro' nel pomeriggio di Radio Firenzeviola: "Quando giochi in attacco devi essere pronto a metterti a disposizione dell'allenatore e giocare in diverse zone dell'attacco. L'ultima partita Kouame la prima punta l'ha fatta discretamente, poi bisogna dire che tra Jovic e Cabral devono dare qualcosa di più in questo momento".

Che ne pensa di Jovic?

"Non posso dare una valutazione perché l'attaccante è un ruolo delicato. Credo che abbia bisogno di giocare un tot di partite con continuità, se ne giochi una sì e una no diventa difficile trovare condizione e gol. Mi ricorda la situazione che c'era quando c'era Babacar che non giocava mai con regolarità. Ormai non è più come prima che c'erano i titolari e i panchinari, ora con le partite ravvicinate bisogna farsi trovare pronti. Non puoi più permetterti di abbatterti: devi farti trovare pronto in ogni momento".

L'episodio con il Verona di Jovic?

"Se vai in panchina vuol dire che sei al 100% per poter giocare, sennò lo lasci in tribuna se non è nelle condizioni giuste. Tensione con l'allenatore? Non lo so dire, di solito quando ti chiamano in campo ci vai. Però Italiano ha dichiarato che non ha titolari fissi e vuole sempre cambiare i calciatori, anche se a volte non è una cosa positiva. Devi avere quei nove/undicesimi fissi".

Cabral?

"Non lo so, diciamo che l'ho visto poco. Anche per lui mi sento di dire che se non giochi con continuità diventa dura. Ma credo che la Fiorentina abbia giocato con alti e bassi".