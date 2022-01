MARTORANO, Temo che l'Udinese non partirà

Stefano Martorano, collega del Messaggero Veneto, si è così espresso sulla questione che vede la partita di domani tra Fiorentina e Udinese a serio rischio per via della questione contagi in casa bianconera: “È molto probabile che l’Udinese non parta per Firenze, almeno stando alle ultime. A ieri i calciatori bianconeri positivi erano sette, anche se ovviamente bisognerà capire quali saranno gli aggiornamenti. Ci sono tutti i presupposti per parlare di un cluster”.

Quando si dovrebbe pronunciare la ASL di Udine?

“Penso proprio che sarà la società a uscire con un comunicato ufficiale, credo che già adesso abbiano già tirato le fila del tutto. Stiamo vivendo i minuti decisivi. Sicuramente il rammarico sarà maggiore in chiave viola, perché era meglio affrontare un avversario senza sette giocatori… So anche qualcosa sul nome dei giocatori interessati, ma non credo sia corretto che mi esponga”.