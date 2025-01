LUIZ HENRIQUE, 2ª offerta viola al vaglio: la situazione

Continua il pressing della Fiorentina per Luiz Henrique. Dopo la prima offerta da 16 milioni di euro più 2 di bonus, il club viola ha rilanciato con una proposta da oltre 20 milioni tra parte fissa e bonus. Ma la concorrenza è folta: per il classe 2001 si sono inserite anche due squadre di Premier League.

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la Fiorentina ha presentato l’offerta economicamente più bassa al Botafogo, ma non la meno attrattiva per l’attaccante brasiliano che sarebbe particolarmente affascinato dall’idea di giocare in Serie A. Nelle prossime ore Luiz Henrique prenderà la decisione migliore per il suo futuro assieme al presidente dei bianconeri, John Textor.