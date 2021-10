LUCCA, Inter e Juventus su di lui. La Fiorentina...

Su Tuttosport si parla di mercato: "Lucca come Lukaku: è derby d'Italia per il bomber del Pisa". Domenica Inter-Juventus in campo, ma la sfida è già cominciata per Lorenzo Lucca, come era successo nel 2019 per Lukaku. I due club sono pronti a darsi battaglia per il giovane centravanti, ma occhio al Milan e anche ad altre squadre tipo Napoli e Fiorentina che continuano a seguirlo. La Juventus lo segue da tempo, ma Lucca è un investimento per il futuro perché quasi certamente il giocatore non lascerà il Pisa a gennaio. A gennaio potrebbe esserci un tentativo delle milanesi, ma i due club potrebbero puntare su un profilo più esperto. In estate entreranno in campo anche i bianconeri, che in attacco sono coperti e a gennaio non si muoveranno.