LO CELSO, Continua il corteggiamento dei viola

Novità per quanto riguarda il mercato in entrata della Fiorentina. La dirigenza gigliata vuole regalare a Vincenzo Italiano un centrocampista di livello assoluto ed è per questo che sullo sfondo sta proseguendo ininterrottamente il corteggiamento nei confronti di Giovani Lo Celso del Tottenham, considerato ideale per il gioco del tecnico viola. Al momento però, il classe '96 è in trattativa per tornare al Villarreal. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.