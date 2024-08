LADY DE GEA, Ti meriti il meglio, felice per te

David De Gea, il neo portiere della Fiorentina che è stato presentato proprio oggi ha avuto anche l'in bocca al luglio della bella moglie, la cantante e conduttrice Edurne, che via social gli dice:"Ti meriti tutto il meglio del mondo! Molto felice per te amore mio!! Sempre con te, ti amo!". Il portiere viola ha risposto a sua volta "Ti amo", in italiano, a sottolineare la voglia di calarsi in tutto e per tutto nel calcio italiano appunto. La coppia si è sposata solo nel 2023 ma sta insieme da una vita ed ha una bambina.