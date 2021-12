LA NAZIONE, Nzola: scatto per mister Italiano

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione la Fiorentina dovrà sostituire Kokorin. In casa viola pur consapevoli che il futuro di Vlahovic finirà in discussione solo a giugno, si cercherà di gettare le basi in modo concreto (l’eventuale) eredità del serbo.Il dopo Kokorin sembra avere già due candidati forti. Nzola dello Spezia e Caicedo del Genoa sono giocatori che farebbero alle esigenze della Fiorentina e sui quali il club viola potrà programmare operazioni tutto sommato... abbordabili. Nzola ha lavorato con Italiano e l’attuale impiego a part time nello Spezia può favorire un trasferimento in prestito accompagnato da un diritto di riscatto. Che, se il prezzo fosse giusto, potrebbe anche essere obbligatorio (a fine stagione). Obiettivamente sembra addirittura più facile arrivare a Caicedo per il quale anche la formula del prestito secco può essere una soluzione. Caicedo sbarcherebbe a Firenze come vice Vlahovic e in caso di ’scelta azzeccata’ la Fiorentina ne valuterà con calma e senza obblighi l’acquisto per la prossima stagione.