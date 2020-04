JUVE-CHIESA, Attenzione alle contropartite

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla delle contromosse della Juventus per abbassare il cartellino del talento viola Federico Chiesa. Il club bianconero sarebbe pronto ad offrire alla Fiorentina giocatori come Rolando Mandragora ma anche Cristian Romero e Luca Pellegrini, sui quali la Signora proverà a mantenere una qualche forma di controllo. I primi due piacciono non poco alla Fiorentina, ed è probabile, in caso di partenza di Chiesa, vederli in viola nella stagione 2020/2021.