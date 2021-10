ITALIANO, Lasciate in pace Dusan. Kokorin…

La Fiorentina ha incassato il 'no' di Dusan Vlahovic, che non rinnoverà il suo contratto. Il Corriere dello Sport su quest'argomento ha chiamato in causa Vincenzo Italiano, proponendo un'intervista all'allenatore viola: "Vlahovic darà tutto per la Fiorentina. Spingerà sempre forte se non interferiranno problemi extracalcistici. La mia squadra ha tante risorse inesplorate a cominciare da Kokorin. La nostra ossessione è divertirci, suscitare entusiasmo e uscire dal campo con il sorriso. I risultati arrivano di conseguenza”