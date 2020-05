INFORTUNI, Pengue: "Date istruzioni ai giocatori"

Come sottolinea l'edizione nazionale di Repubblica, c'è un problema non da poco legato agli infortuni all'alba della ripartenza delle squadre di Serie A. Nella prima settimana di allenamenti, benché individuali, i giocatori hanno accusato fastidi di varia natura. Alla Lazio in tanti hanno riscontrato dolori ai piedi, ogni squadra ha qualche giocatore che ha accusato affaticamenti muscolari o contratture. Il club di Serie A che nelle ultime due stagioni ha avuto meno infortunati è la Fiorentina. Luca Pengue, capo dello staff medico, spiega: "Nel periodo di inattività i ragazzi hanno proseguito i protocolli di lavori preventivi studiati ad hoc per ognuno di loro. Abbiamo dato istruzioni anche sull’idratazione e sull’alimentazione, oltre a esercizi specifici di coordinamento e rinforzo". Il problema è che tra meno di un mese la Serie A vorrebbe tornare in campo per giocare ogni 3 giorni. Con così pochi allenamenti alle spalle, infortunarsi non sarebbe più solo una questione di scarsa abitudine.