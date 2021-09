IL MIGLIORE, Duncan è rinato e trasformato

Ci sono pochi dubbi su chi sia stato il migliore della Fiorentina nella sconfitta per 3-1 contro l'Inter e tutti gli indizi portano ad Alfred Duncan. Il centrocampista gigliato ha offerto una prova da 7 per Corriere Fiorentino, che lo definisce "trasformato", ma anche per La Gazzetta dello Sport che addirittura va oltre evidenziando come stravinca il duello con Barella e giochi a velocità stellare. E' da 7 pure per La Nazione, il cui giudizio lascia spazio a poche interpretazioni: "Partita coraggiosa anche per le posizioni scelte negli agguati, sempre molto alti. Uno degli ultimi ad abbassare i ritmi". Per Corriere della Sera è "l'ultimo ad arrendersi" e la sua prova vale un 6,5, mentre è solo da 6 per Corriere dello Sport, che ne sottolinea comunque la personalità, Tuttosport, che lo premia come "uomo rilanciato" e La Repubblica.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5

La Nazione: 7

Corriere Fiorentino: 7

La Repubblica: 6

FirenzeViola.it: 6,5