STADIO, Ribery ha scelto Firenze: i dubbi dei viola

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla questa mattina del futuro di Franck Ribery e dell'ennesima dichiarazione d'amore che il francese ha fatto verso la Fiorentina: "Sono pronto a restare per uno o due anni" ha dichiarato ieri. Adesso tocca al club di Commisso rispondere al tedesco. La questione è di tipo puramente tecnico. Franck e Gattuso si sono già incontrati e parlati: l’aspetto economico, con la necessità di ridiscutere un contratto da oltre 4 milioni di euro, ora non è sul tavolo. E’ talmente forte la voglia di continuare a vestire la sua maglia numero 7 viola da essere pronto anche a tagliarsi l’ingaggio. Bisogna però capire di quanto. E’ convinto di poter dare ancora tanto al gruppo, dentro al rettangolo verde, con i suoi tagli illuminanti e le sue giocate da funambolo del pallone, e pure fuori, leader indiscusso e punto di riferimento per i più giovani. Prima di lasciare l’Italia, diretto dalla sua famiglia in Germania, questa sua voglia di mettersi a disposizione l’ha raccontata anche a Gattuso.