SKY, Barak-Cagliari, apertura del ceco: prestito secco?

© foto di www.imagephotoagency.it

Aggiornamenti sul fronte Cagliari-Barak direttamente da Sky e dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio: il club sardo infatti è al lavoro per ottenere l'ok della Fiorentina per l'arrivo in prestito secco del centrocampista ceco. Il giocatore ha dato piena disponibilità per andare a Cagliari perché vuole giocare con continuità e guadagnarsi la convocazione per l'Europeo. Lo stipendio sarebbe interamente a carico del club sardo, ma la Fiorentina vorrebbe trattenere il centrocampista fino alla chiusura per un nuovo esterno d'attacco.