REPUBBLICA, Forza Franck ora tocca a te

"Forza Franck adesso tocca a te". Questo il titolo che La Repubblica dedica al suo interno alla Fiorentina quest'oggi in edicola. Il 3-3 contro il Parma è stato un mix di emozioni difficilmente decifrabili, ma quantomeno Prandelli è riuscito a mantenere entrambe le mani sul timone della sua nave che guiderà alle 18:00 anche a Benevento. Il momento degli avversari non è dei migliori, ma si tratta di una squadra abituata a vendere cara la pelle, a strappare qualsiasi pallone, a chiudersi per poi ripartire e lo farà anche oggi creando una partita non bellissima tatticamente. La necessità oggi è quella di vedere un Franck Ribery al top sotto tutti i punti di vista a partire dal carisma alla rappresentanza, ma anche e soprattutto in campo. Prandelli in conferenza stampa lo ha elogiato e si affida a lui per uscire da questa brutta situazione.