REP. FI, Italiano-ACF, a breve incontro per il futuro

La Repubblica, nella sua edizione fiorentina, scrive di un incontro a breve tra Vincenzo Italiano e la dirigenza. Dopo l'ultimo faccia a faccia datato 22 maggio, poi qualche giorno di relax per il tecnico della Fiorentina; giorni che sembrano però volgere al termine, visto l'inizio anticipato della stagione causa mondiali a novembre e la necessità di programmare un'annata che vedrà i viola nuovamente impegnati su tre fronti. L'incontro tra la dirigenza ed Italiano sarà imminente e si parlerà soprattutto delle esigenze più prossime, ovvero quelle legate ai giocatori in scadenza a fine mese, ai prestiti di rientro ed alla situazione Lucas Torreira.

Oltre al futuro di diversi calciatori, il meeting servirà anche per il futuro del tecnico, che fino al 15 giugno prossimo ha infatti, da contratto, una clausola che prevede la possibilità di liberarsi in caso un altro club paghi alla Fiorentina 10 milioni. Le possibilità di una partenza improvvisa sono minime e allora si parlerà soprattutto del prolungamento del contratto di Italiano, che ad oggi è in scadenza a giugno 2023.